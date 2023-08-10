Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народная артистка СССР Вера Васильева будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский академический театр сатиры.

"Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище", – отметила собеседница агентства.

Вера Васильева скончалась 9 августа в возрасте 97 лет. Она известна своими ролями в фильмах "Свадьба с приданым", "Чук и Гек", "Звезда экрана", "Несовершеннолетние", "Карнавал" и других. За свою карьеру актриса снялась более чем в 40 фильмах.

Прощание с артисткой состоится в субботу, 12 августа, в Московском академическом театре сатиры. Оно запланировано на 11:00. В 14:30 в храме Христа Спасителя пройдет отпевание народной артистки СССР.

Актриса Вера Васильева умерла на 98-м году жизни