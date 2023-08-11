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"Интервью": Юрий Кравцов – о новых станциях БКЛ и строительстве храма

"Интервью": Юрий Кравцов – о новых станциях БКЛ и строительстве храма

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Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал о появлении храма, посвященного строителям. Он поделился, как началась стройка храма Успения Пресвятой Богородицы, который возводится на территории бывшей промзоны на Березовой аллее.

Как следили за качеством отделки новых станций БКЛ? Чем и как заменяли зарубежные технологии и материалы? Что позволило соблюсти сроки строительства и не превысить запланированные затраты? Об этом – в программе "Интервью".

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