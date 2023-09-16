Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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16 сентября, 14:30

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Новости часа: более 60 велопарковок появится около 14 станций МЦД-4 до конца года

Новости часа: более 60 велопарковок появится около 14 станций МЦД-4 до конца года

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 60 велопарковок появится около 14 станций МЦД-4 до конца года. Об этом заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

В Москве проведут промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем, рассказали в комплексе городского хозяйства по столице.

Около 22 тысяч машин ежедневно проезжало по проспекту Багратиона в 1-ю неделю работы, заявил Дептранс Москвы.

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