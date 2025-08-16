Рабочие разобрали половину балок и приступили к сносу опор монорельса в Москве

В Москве полным ходом идет демонтаж монорельса на участке от станции "Выставочный центр" до "Улицы Сергея Эйзенштейна". Рабочие уже разобрали половину балок и начали снос опор. На месте монорельса появится первый в России воздушный парк площадью 40 тысяч квадратных метров.

Здесь обустроят беговые дорожки, зоны отдыха, кафе и площадки для мероприятий. Объект будет работать круглосуточно и бесплатно. Архитектурными воротами нового пространства станут станции "Тимирязевская" и "Выставочный центр", а эстакада между ними сохранится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.