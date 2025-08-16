Форма поиска по сайту

16 августа, 09:45

Город

Рабочие разобрали половину балок и приступили к сносу опор монорельса в Москве

На Рижской площади идут работы по восстановлению трамвайных путей

Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды" 17 августа

Рабочие начали укладывать новый асфальт на Тверской улице в Москве

Температура в столице поднимется до 25 градусов 16 августа

"Новости дня": в Бирюлеве Восточном завершают капремонт жилого дома

"Новости дня": срок ожидания эндоскопии в Москве сократился до нескольких дней

"Новости дня": жители Западного Дегунина начали осмотр квартир по реновации

"Новости дня": новая набережная открылась в Покровском-Стрешневе

"20 минут": "Матчасть. Экономика города"

В Москве полным ходом идет демонтаж монорельса на участке от станции "Выставочный центр" до "Улицы Сергея Эйзенштейна". Рабочие уже разобрали половину балок и начали снос опор. На месте монорельса появится первый в России воздушный парк площадью 40 тысяч квадратных метров.

Здесь обустроят беговые дорожки, зоны отдыха, кафе и площадки для мероприятий. Объект будет работать круглосуточно и бесплатно. Архитектурными воротами нового пространства станут станции "Тимирязевская" и "Выставочный центр", а эстакада между ними сохранится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоЕгор БедуляЕлизавета Двирник

