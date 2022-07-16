Троицкая линия станет одним из самых больших радиусов метро

Троицкая линия метро проляжет от центра вглубь ТиНАО и станет одним из самых больших радиусов в столице.

На центральном участке линии ведут тоннель от станции "Вавиловская" в сторону "Академической" и "Новаторской". А на "Вавиловской" завершают устройство ограждающих конструкций котлована. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.