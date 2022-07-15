В столице продолжили обновлять парк "Покровское-Стрешнево"

В столице обновляют парк "Покровское-Стрешнево". Концепцию назвали "Пять парков в одном". Там будет естественная заповедная зона, эколого-просветительский парк, спортивная часть, историческая и рекреационная.

Специалисты отремонтируют экотропу и смотровую площадку, построят спортивные площадки и скейт-парк, сделают новые беседки, места для отдыха у воды и детские игровые зоны с современными комплексами.

Специалисты также отреставрируют главный дом усадьбы "Покровское-Глебово" и оранжерею. Несколько сотен человек восстанавливают историческое здание, в центре внимания – фасад и кровля.

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