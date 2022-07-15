Дополнительные меры поддержки медицинских и образовательных организаций утвердили в Москве

В Москве утвердили дополнительные меры поддержки медицинских и образовательных организаций. Постановление подписал Сергей Собянин.

Частные организации освободят от арендной платы за помещения, пока они не получат лицензию. Такие каникулы могут дать до шести месяцев. Помещения, которые город готов отдать в аренду, иногда могут потребовать ремонта и установки спецоборудования.

Новая льгота освобождает организации от уплаты аренды до получения лицензии и позволит снизить первоначальные затраты. В правительстве Москвы посчитали, что это станет дополнительным стимулом для привлечения инвестиций в эту сферу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.