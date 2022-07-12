На аттракционе "Солнце Москвы" установили последнюю кабинку

Последнюю кабинку установили на новом аттракционе "Солнце Москвы". Это значит, что колесо обозрения на ВДНХ совсем скоро откроется.

Осталось подключить оборудование и провести пусконаладочные работы. На это уйдет примерно две недели. "Солнце Москвы" будет самым большим колесом обозрения в Европе, его высота составит 140 метров. Для любителей пощекотать нервы есть кабинки с прозрачным полом. А каждая оборудована аудиосистемой, климат-контролем и видеонаблюдением.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.