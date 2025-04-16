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16 апреля, 18:15

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Московскую систему отопления перевели на минимальную мощность

Московскую систему отопления перевели на минимальную мощность

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Система теплоснабжения Москвы переведена на минимально возможные параметры работы. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, межсезонье с резкими колебаниями суточных температур – самое сложное время для коммунальщиков, отвечающих за отопление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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