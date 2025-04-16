Московскую систему отопления перевели на минимальную мощность

Система теплоснабжения Москвы переведена на минимально возможные параметры работы. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, межсезонье с резкими колебаниями суточных температур – самое сложное время для коммунальщиков, отвечающих за отопление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.