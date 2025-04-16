16 апреля, 18:15Город
Московскую систему отопления перевели на минимальную мощность
Система теплоснабжения Москвы переведена на минимально возможные параметры работы. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, межсезонье с резкими колебаниями суточных температур – самое сложное время для коммунальщиков, отвечающих за отопление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Отопление в Подмосковье начнут отключать с 21 апреля
- Более 380 тыс газовых плит проверили в Москве с начала 2025 года