Северный речной вокзал украсили пасхальной инсталляцией

В Москве продолжается праздничное оформление к Пасхе. На Северном речном вокзале появилась пятиметровая цветочная инсталляция в форме яйца. Конструкция выполнена в виде беседки – внутрь можно зайти, осмотреть композицию и сделать фото.

Пасхальные украшения также установили на Тверском бульваре. Там разместили цветочные арки, инсталляции в виде ярких яиц, мельниц и декоративных домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.