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14 апреля, 15:15

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Северный речной вокзал украсили пасхальной инсталляцией

Северный речной вокзал украсили пасхальной инсталляцией

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В Москве продолжается праздничное оформление к Пасхе. На Северном речном вокзале появилась пятиметровая цветочная инсталляция в форме яйца. Конструкция выполнена в виде беседки – внутрь можно зайти, осмотреть композицию и сделать фото.

Пасхальные украшения также установили на Тверском бульваре. Там разместили цветочные арки, инсталляции в виде ярких яиц, мельниц и декоративных домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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