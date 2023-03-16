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Экскурсоводы рассказали о новой выставке музея городского хозяйства Москвы

Экскурсоводы рассказали о новой выставке музея городского хозяйства Москвы

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Неделя городского хозяйства продолжается в столице в преддверии Дня работников ЖКХ. Экскурсоводы рассказали о новой выставке музея городского хозяйства Москвы.

Цель данного музея – показать посетителям, какие системы задействованы, чтобы город исправно функционировал. Для этого кураторы выставки организовали пространство с мультимедийными экспонатами. В музее гости смогут больше узнать о комплексной работе коммунальных служб, а также оценить достижения московского городского хозяйства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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