13:45Город
Экскурсоводы рассказали о новой выставке музея городского хозяйства Москвы
Неделя городского хозяйства продолжается в столице в преддверии Дня работников ЖКХ. Экскурсоводы рассказали о новой выставке музея городского хозяйства Москвы.
Цель данного музея – показать посетителям, какие системы задействованы, чтобы город исправно функционировал. Для этого кураторы выставки организовали пространство с мультимедийными экспонатами. В музее гости смогут больше узнать о комплексной работе коммунальных служб, а также оценить достижения московского городского хозяйства.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.