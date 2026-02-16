Артисты из Поднебесной выступят на фестивале "Китайский Новый год в Москве"

На Манежной площади стартовал фестиваль "Китайский Новый год в Москве". На площадках мероприятия выступят артисты из Пекина и других городов Поднебесной. Москвичи и туристы смогут увидеть китайскую оперу, акробатические и цирковые шоу.

В дни фестиваля зрителям покажут танец дракона, театрализованные постановки и мини-спектакли уличного театра по мотивам китайских мифов и сказок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.