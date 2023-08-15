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Новости

Новости

15 августа, 22:00

Город

Новости часа: более 40 школ и детских садов построили в Москве с начала года

Новости часа: более 40 школ и детских садов построили в Москве с начала года

Фотовыставка в честь 140-летия велоспорта РФ открылась на Северном речном вокзале

Фестиваль "Горький в Парке Горького" проходит в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Новости часа: спецборт доставит в Москву 17 пострадавших при пожаре в Махачкале

ЦОДД оценил столичный трафик в 6 баллов вечером 15 августа

Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

"Интервью": Филипп Смирнов – о найденных артефактах и работе археологов в столице

"Интервью": Леонид Кондрашев – об археологии и раскопках в столице

"Сити. Едим": баскские чизкейки

Более одного миллиона человек посетили Северный речной вокзал в Москве с начала 2023 года, сообщает Мосгортранс.

Более 40 школ и детсадов возвели в Москве с начала года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Мосгосстройнадзор разрешил строительство дома на 275 квартир по реновации в Хорошево-Мневниках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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