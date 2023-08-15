Новости часа: более 40 школ и детских садов построили в Москве с начала года

Более одного миллиона человек посетили Северный речной вокзал в Москве с начала 2023 года, сообщает Мосгортранс.

Более 40 школ и детсадов возвели в Москве с начала года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Мосгосстройнадзор разрешил строительство дома на 275 квартир по реновации в Хорошево-Мневниках.

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