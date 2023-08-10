Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре парковки со шлагбаумом в Москве станут перехватывающими с 11 августа, сообщается в телеграм-канале Дептанса Москвы.

Кроме того, к перехватывающей парковке № 9110 добавили станцию МЦД-1 Славянский бульвар. Теперь с нее так же, как и с одноименной станции метро, можно начинать поездки, чтобы парковка была бесплатной.

Новый тариф позволит автомобилистам выгодно продолжать свой путь на городском транспорте, потому что парковаться с 05:30 до 02:00 можно будет бесплатно. Для этого нужно совершить не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. Первая из них должна начаться от ближайшей к парковке станции.

Всего в столице уже 89 перехватывающих парковок.

В мае сообщалось, что рабочие завершили строительно-монтажные и отделочные работы в паркинге в составе ТПУ "Ховрино". Для комфортного перемещения по городу необходимо не только построить дороги и метро, реконструировать железные дороги, но и соединить это все в единый узел.

Также отмечалось, что москвичи приобрели у города больше четырех тысяч машино-мест за шесть месяцев 2023 года. Интерес возрос почти вдвое, если сравнивать с первым полугодием прошлого года, отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

В Москве может появиться больше многоуровневых паркингов