Мероприятия в честь Дня строителя состоятся на ВДНХ 12 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба ВДНХ

Серию мероприятий организуют 12 августа на ВДНХ по случаю Дня строителя. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для гостей столичной площадки подготовят пять тематических зон с играми, квестами, мастер-классами и информацией о разных видах городского строительства. Площадки будут работать около летнего кинотеатра-лектория с 12:00 до 21:00.

В зоне о строительстве для посетителей организуют турниры по баскетболу, мини-гольфу, баланс-бордингу и другим видам спорта. В зоне метро гостям расскажут о строительстве новых станций.

На площадке "Московские дороги" гостей познакомят с процессами строительства магистралей, ЦКАД и расскажут о реализации других дорожных проектов. В зоне "Столичные парки" все желающие смогут совершить виртуальную прогулку по "Зарядью", ВДНХ и другим.

Ранее москвичей пригласили на фестиваль локального бизнеса "Неспальный район". Он развернется на 21 площадке, где гостей ждут презентации, мастер-классы и тематические экскурсии. Локальное предпринимательство также будет представлено продуктовыми магазинами, кафе и ресторанами и другими.

