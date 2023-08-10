Подготовка к международной выставке-форуму "Россия" началась на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На ВДНХ началась подготовка к проведению международной выставки-форума "Россия", старт которой запланирован на 4 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Отмечается, что в рамках мероприятия планируется задействовать порядка 70 объектов ВДНХ суммарной площадью более 250 тысяч квадратных метров. В частности, в целях выставки будут использованы павильон "Космонавтика и авиация", здание музея "Слова", Дом культуры, Музей кино, павильон "Умный город" и другие ключевые объекты.

Кроме того, у главного входа, на центральной и главной аллеях, в Северном сквере, на Октябрьской площади и в зоне цветочного партера появятся временные павильоны.

Свои экспозиции на выставке представят все регионы России, а также федеральные органы власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и представители иностранных государств.

"Экспозиции участников будут расположены в местах, исторически предназначенных для демонстрации главных достижений страны, что полностью соответствует концепции выставки", – заметили организаторы мероприятия.

Провести форум "Россия" еще в марте этого года поручил Владимир Путин. Из указа президента следовало, что целью мероприятие, запланированного на 2023–2024 годы, является демонстрация главнейших достижений России в различных отраслях экономики, в том числе в промышленности, энергетике и строительстве.

