Путин поручил провести на ВДНХ в Москве экономический форум "Россия"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин поручил организовать международный экономический форум "Россия" в столице на ВДНХ, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.

Мероприятие планируют провести в 2023–2024 годах. Президент также поручил создать оргкомитет по этому вопросу. В тексте документа указано, что выставку-форум следует организовать в целях демонстрации главнейших достижений России в различных отраслях экономики.

Речь идет о промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, транспорте, строительстве, науке и культуре. Председателем организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия назначен первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.

Ранее вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, что Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 10 по 13 сентября. Мероприятие организуют во Владивостоке. По словам Трутнева, форум объединит политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России.

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