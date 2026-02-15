В центре Москвы капитально отремонтируют фонтаны "Часы мира", "Купола" и "Каскад"

Специалисты приступили к капремонту трех фонтанов на Манежной площади в центре Москвы. Например, на "Часах мира" планируют заменить поврежденные части остекления купола, покрытия и стены гранитной чаши, а также привести в порядок гранитные плиты ступеней.

На "Куполах" и "Каскаде" оборудуют новое гранитное мощение дна чаш, обновят облицовку парапетов, а также приведут в порядок системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Работы завершатся в этом году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

