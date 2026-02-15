15 февраля, 09:15Город
На Болотной набережной началось строительство пешеходного моста
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали строительство пешеходного моста на Болотной набережной. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Новое сооружение протяженностью около 170 метров будет располагаться в русле Водоотводного канала и соединит участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича. В результате будет создан единый пешеходный маршрут, связывающий Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.
