На Болотной набережной началось строительство пешеходного моста

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали строительство пешеходного моста на Болотной набережной. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Новое сооружение протяженностью около 170 метров будет располагаться в русле Водоотводного канала и соединит участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича. В результате будет создан единый пешеходный маршрут, связывающий Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.

