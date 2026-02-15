Форма поиска по сайту

15 февраля, 09:15

Город

На Болотной набережной началось строительство пешеходного моста

Три фонтана на Манежной площади в Москве капитально отремонтируют

В Москве началась подготовка к сезону речной навигации

В Москве водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за гололедицы

В Москве к 2032 году построят 34 станции метро и 3 электродепо

"Новости дня": В Москве усилили контроль за водоемами из-за потепления

В Москве в третий раз прошел фестиваль науки и музыки "Резонанс"

Правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве

"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": Путин и Собянин обсудили развитие Москве

"Это Москва": топ-3 локации для посещения после прогулок на ВДНХ

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали строительство пешеходного моста на Болотной набережной. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Новое сооружение протяженностью около 170 метров будет располагаться в русле Водоотводного канала и соединит участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича. В результате будет создан единый пешеходный маршрут, связывающий Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

