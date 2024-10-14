Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 23:30

Город

Москвичи отправили на переработку или утилизацию больше 2 тыс тонн ненужных вещей

Москвичи отправили на переработку или утилизацию больше 2 тыс тонн ненужных вещей

В районе Хорошёво-Мнёвники построят центр подготовки футбольных команд

Более 13 км выделенных полос появились в шести районах Москвы

Почти 30 тысяч спортсменов приняли участие в Московском марафоне

Экомаршрут обустроили в парке "Яуза" на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы

Более 1,5 тыс москвичей начали переезжать в новые квартиры на юго-востоке столицы

Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 14 октября

В Москве завершился фестиваль "Золотая осень"

Благоустройство территории вокруг вокзала Митьково МЦД-3 завершено

"Сити. Едим": итальянцы в Москве 2.0

Москвичи отправили на переработку или утилизацию больше 2 тысяч тонн ненужной техники и предметов мебели с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей". В этом году ему исполнилось три года.

За все время работы специалисты утилизировали больше 24,5 тысячи холодильников и почти столько же стиральных машин. При этом в топ популярных позиций входят электрические и газовые плиты.

Услуга платформы для жителей столицы бесплатная и действует во всех округах Москвы, в том числе в Зеленограде и ТиНАО. Чтобы ею воспользоваться, необходимо оставить заявку и согласовать со специалистом дату и время приезда.

Подробнее − в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина КузнеченковаМария Антропова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика