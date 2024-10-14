Москвичи отправили на переработку или утилизацию больше 2 тыс тонн ненужных вещей

Москвичи отправили на переработку или утилизацию больше 2 тысяч тонн ненужной техники и предметов мебели с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей". В этом году ему исполнилось три года.

За все время работы специалисты утилизировали больше 24,5 тысячи холодильников и почти столько же стиральных машин. При этом в топ популярных позиций входят электрические и газовые плиты.

Услуга платформы для жителей столицы бесплатная и действует во всех округах Москвы, в том числе в Зеленограде и ТиНАО. Чтобы ею воспользоваться, необходимо оставить заявку и согласовать со специалистом дату и время приезда.

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