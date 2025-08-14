Форма поиска по сайту

14 августа, 23:00

Город

На месте монорельса в Москве создадут первый в России парк на высоте

На месте монорельса в Москве создадут первый в России парк на высоте

Первый в России воздушный парк появится на месте демонтируемого монорельса в Москве. Он протянется на четыре километра и объединит пять районов столицы, ВДНХ, парки "Яуза", "Останкино", Ботанический сад и Тимирязевский.

На высоте шести метров разместят беговые дорожки, зоны отдыха с кафе и площадки для мероприятий, а посещение будет бесплатным и круглосуточным. Ежедневно парк смогут посещать до 20 тысяч человек.

Проект также предусматривает улучшение транспортной инфраструктуры. Вместо монорельса построят трамвайный участок длиной 1,5 километра, который соединит улицу Академика Королева с МЦД "Останкино" и сократит время поездок к ВДНХ и Останкинской телебашне. Новая линия облегчит маршруты для более чем 700 тысяч москвичей и снизит нагрузку на станцию метро "ВДНХ" на 5%.

Запуск парка и трамвайной линии намечен на 2027 год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

