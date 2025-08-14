Организаторы выставки "Та самая Москва" рассказали о высоком интересе к экспозиции

На Манежной площади проходит выставка "Та самая Москва" об истории и развитии городского транспорта в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". По словам организаторов, интерес к выставке высокий, очередь на вход выстраивается уже с утра.

Здесь работают два этажа павильонов, а для детей предусмотрены мастер-классы с призами и подарками. Гости могут расписать строительные каски и термостаканы или создать собственный дизайн подставки для смартфона в транспортной тематике, управлять поездами "Иволга" и "Москва", а также попробовать себя за рулем электробусов и строительной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.