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Новости

14 июня, 08:00

Город

Бесплатные экскурсии и мастер-классы пройдут для гостей ВДНХ 14 и 15 июня

Бесплатные экскурсии и мастер-классы пройдут для гостей ВДНХ 14 и 15 июня

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В эти выходные в Москве проходят десятки праздничных мероприятий. На ВДНХ гостей ждут семейные соревнования, народные танцы и выставка городской техники у павильона № 64. В программу включены экскурсии, мастер-классы и массовый забег. Большинство мероприятий – бесплатные.

Продолжается праздничная программа и в Музее Победы. Здесь отметят День медицинского работника – расскажут о полевых госпиталях времен войны, покажут выставку портретов добровольцев и медиков, проведут квиз и концерты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоДмитрий Козачинский

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