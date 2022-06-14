В Кокошкино восстановили сгоревшую детскую площадку

В поселке Кокошкино в ТиНАО сгоревшую детскую площадку восстановили менее чем за неделю. Там устранили все следы пожара, установили новые горки и качели, заменили покрытие.

Пожар на детской площадке произошел пять дней назад. Предположительно, его устроили дети, которые решили организовать пикник. Огонь распространился быстро, однако не успел перекинуться дальше. В результате никто не пострадал.

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