Стена Цоя на Арбате снова изменилась после конфликта фанатов

Мемориальная стена Виктора Цоя в Кривоарбатском переулке вновь приобрела привычный вид. На днях поверх портрета лидера группы "Кино" появилось граффити в память о рэпере Паше Технике. Это вызвало резкую реакцию у поклонников рок-музыканта, и уже на следующий день они вернулись, чтобы восстановить прежний облик стены.

По мнению фанатов Цоя, мемориал не должен становиться местом для других музыкальных посвящений. Друзья Техника уверены: сам артист не стал бы поддерживать такую акцию.

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