Фестиваль "Сердца на льду" прошел на катке "Южный" 14 февраля

Фестиваль "Сердца на льду" прошел в Москве 14 февраля. Горожане смогли покататься на коньках в романтичной обстановке на катке "Южный" олимпийского комплекса "Лужники".

Все желающие смогли поддержать атмосферу праздника, нарядившись в костюмы красных оттенков, элегантные шляпки, винтажные пышные юбки и классические пиджаки и пальто. Прямо на льду проводились церемонии бракосочетания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

