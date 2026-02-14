Форма поиска по сайту

14 февраля, 17:15

Город

Фестиваль "Сердца на льду" прошел на катке "Южный" 14 февраля

Кулинарные мастер-классы ждут гостей фестиваля "Масленица" в Москве

Чемпионат Москвы по танцам на колясках состоялся в Москве

Собянин рассказал, какие разработки применяют в деятельности городских служб

Московский фестиваль "Масленица" пройдет до 22 февраля

В здании РЭУ имени Плеханова частично обрушился потолок

На катке ВДНХ проходит фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии"

Масленицу отпразднуют более чем на 30 локациях проекта "Зима в Москве"

48 вагонов "Москва-2026" курсируют на Замоскворецкой линии московского метро

Средняя стоимость одного цветка на Рижском рынке выросла на 40–50 рублей

Фестиваль "Сердца на льду" прошел в Москве 14 февраля. Горожане смогли покататься на коньках в романтичной обстановке на катке "Южный" олимпийского комплекса "Лужники".

Все желающие смогли поддержать атмосферу праздника, нарядившись в костюмы красных оттенков, элегантные шляпки, винтажные пышные юбки и классические пиджаки и пальто. Прямо на льду проводились церемонии бракосочетания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоДарья Тащина

