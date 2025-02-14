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Новости

14 февраля, 13:00

Город

Новости часа: в Москве обновили системы газоснабжения более чем в 2,3 тыс жилых домов

Новости часа: в Москве обновили системы газоснабжения более чем в 2,3 тыс жилых домов

"Москва. Инструкция по применению": чем может помочь платформа "Электронный дом"

"Мой район. Новости": детская поликлиника № 12 заработала в Орехово-Борисове Южном

В усадьбах Москвы пройдут спектакли и балы

"Культура за 100 секунд": концерт квартета "Каприччио" пройдет в Музее Островского

"Мой район. Новости": поликлиника № 12 начала принимать посетителей на Домодедовской улице

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 февраля

Обучение в госпитальных школах Москвы прошли более 60 тыс детей

Городские камеры показали, что происходит на Рязанском и Волгоградском проспектах

Собянин: Москва реализует около 100 проектов с использованием ИИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

В Москве в рамках программы капремонта обновили системы газоснабжения более чем в 2,3 тысячи жилых домов, заявил Петр Бирюков.

Горожане предложили 3,7 тысячи идей по развитию рыбных рынков "Москва – на волне", рассказала Наталья Сергунина.

С 14 по 16 февраля на площадках фестиваля "Усадьбы Москвы" для жителей пройдут мероприятия с чаепитием и примеркой одежды XIX века, сообщили на сайте mos.ru.

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