Новости часа: в Москве обновили системы газоснабжения более чем в 2,3 тыс жилых домов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

В Москве в рамках программы капремонта обновили системы газоснабжения более чем в 2,3 тысячи жилых домов, заявил Петр Бирюков.

Горожане предложили 3,7 тысячи идей по развитию рыбных рынков "Москва – на волне", рассказала Наталья Сергунина.

С 14 по 16 февраля на площадках фестиваля "Усадьбы Москвы" для жителей пройдут мероприятия с чаепитием и примеркой одежды XIX века, сообщили на сайте mos.ru.