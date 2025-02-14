14 февраля, 13:00Город
Новости часа: в Москве обновили системы газоснабжения более чем в 2,3 тыс жилых домов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
В Москве в рамках программы капремонта обновили системы газоснабжения более чем в 2,3 тысячи жилых домов, заявил Петр Бирюков.
Горожане предложили 3,7 тысячи идей по развитию рыбных рынков "Москва – на волне", рассказала Наталья Сергунина.
С 14 по 16 февраля на площадках фестиваля "Усадьбы Москвы" для жителей пройдут мероприятия с чаепитием и примеркой одежды XIX века, сообщили на сайте mos.ru.