Эксперты рассказали, как организуют благоустройство территорий у метро в Москве

Территориям вокруг станций метро, МЦК и МЦД в столице уделяют особое внимание. Там прокладывают дороги, чтобы пассажирам было удобнее добираться до станций, разбивают газоны, обустраивают детские площадки и специальные зоны для прогулок с собаками. Как отметили эксперты, в Москве разработаны специальные стандарты, по которым благоустраивают территории возле транспортных объектов.

Что еще делают для комфорта жителей? Как преображаются пространства вокруг станций столичного метро? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.