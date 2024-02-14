Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 11:15

Город

Эксперты рассказали, как организуют благоустройство территорий у метро в Москве

Эксперты рассказали, как организуют благоустройство территорий у метро в Москве

Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва" – Сергей Собянин

Московский зоопарк показал, как капибары проводят зиму

Более 51 тыс семей переехали в новое жилье с начала реализации программы реновации

Дептранс предупредил столичных водителей о локальных затруднениях вечером 14 февраля

"Мой район. Новости": учебный корпус на 825 мест построят в Бирюлеве Восточном

Программу о московском транспорте представили на выставке-форуме "Россия"

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" продлится до 18 февраля

Цветок "Язык дьявола" зацвел в "Аптекарском огороде"

Территориям вокруг станций метро, МЦК и МЦД в столице уделяют особое внимание. Там прокладывают дороги, чтобы пассажирам было удобнее добираться до станций, разбивают газоны, обустраивают детские площадки и специальные зоны для прогулок с собаками. Как отметили эксперты, в Москве разработаны специальные стандарты, по которым благоустраивают территории возле транспортных объектов.

Что еще делают для комфорта жителей? Как преображаются пространства вокруг станций столичного метро? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаАлена Касаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика