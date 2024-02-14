Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

В этом году в столице приведут в порядок пространства вокруг 34 транспортных объектов. Это территории вокруг станций метро и МЦД, рассказал Сергей Собянин.

В общей сложности благоустроят территорию более 320 гектаров. Работа по созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями идет не первый год. Так, в 2023-м специалисты обустроили более 550 гектаров вокруг 58 транспортных узлов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.