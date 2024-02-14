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14 февраля, 11:15

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Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва" – Сергей Собянин

Собянин: в этом году приведем в порядок территории у 34 транспортных объектов

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В этом году в столице приведут в порядок пространства вокруг 34 транспортных объектов. Это территории вокруг станций метро и МЦД, рассказал Сергей Собянин.

В общей сложности благоустроят территорию более 320 гектаров. Работа по созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями идет не первый год. Так, в 2023-м специалисты обустроили более 550 гектаров вокруг 58 транспортных узлов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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