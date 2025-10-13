13 октября, 08:00Город
Москвичам рассказали о пешеходном аттракционе "Лента Мебиуса" на ВДНХ
Пешеходный аттракцион "Лента Мебиуса" находится на ВДНХ. По непрерывному маршруту гости могут ходить бесконечно. Длина тропы составляет более 300 метров. Во время прогулки можно ознакомиться с интересными фактами.
При этом символ бесконечности москвичи могут встретить не только на ВДНХ. Еще одна "Лента Мебиуса" украшает фасад Центрального экономико-математического института РАН. Однако в первом случае восьмерка напоминает горожанам космический корабль, а во втором – ухо.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.