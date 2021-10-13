Дорожные камеры получат новые возможности для поиска нарушителей в Москве

12:15
Дорожные камеры в Москве будут фиксировать больше нарушений. Мэрия выделит 180 миллионов рублей на разработку нового програмного обеспечения для камер, а сотрудники ГИБДД получат планшеты со специальным приложением. Они будут подключены к камерам и инспекторы смогут в режиме реального времени отслеживать машины, находящиеся в розыске, а также незарегистрированные и снятые с учета.
Новый софт позволит оперативнее находить нарушителей, в том числе и злостных должников. Такая система должна помешать беспредельщикам на дорогах, которые ездят на незарегистрированных машинах и не платят штрафы. Именно такая история произошла, например, с Эдвардом Биллом, блогером который устроил аварию в центре Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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