В поездах московского метро вместо обычных окон установили интерактивные дисплеи

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В окнах поезда Таганско-Краснопресненской линии столичного метро установили два интерактивных дисплея. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
"Вместо обычного вида тоннеля пассажиры смогут увидеть полезную и интересную информацию на ярком и современном экране. Пока такие инновационные технологии тестируют, помимо Москвы, только в метро Пекина и Шэньчжэня", – говорится в сообщении.
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что поезд пока запущен в тестовом формате. Через некоторое время подведут результаты опроса пассажиров и на их основе примут решение о дальнейшей реализации данного проекта.
"Мы всегда следим за всеми технологическими новинками и новыми сервисами по всему миру, чтобы постоянно повышать комфорт пассажиров московского транспорта. Мэр города поставил задачу – все самое передовое должно появляться в Москве в первую очередь. В тестовом режиме на Таганско-Краснопресненской линии метро мы запустили поезд с интерактивными дисплеями, размещенными прямо в окнах вагонов. Наши партнеры взяли на себя все расходы по размещению этих экранов", – пояснил он.
Ранее Ликсутов сообщал, что акция по предоставлению скидок на проезд в метро в час пик "Время ранних" разгрузила станции Таганско-Краснопресненской линии столичного метро до 16%.
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