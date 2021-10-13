Акция "Время ранних" разгрузила фиолетовую линию столичного метро до 16%

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Акция по предоставлению скидок на проезд в метро в час пик "Время ранних" разгрузила станции Таганско-Краснопресненской линии столичного метро до 16%, рассказал РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Время ранних мы запустили по поручению мэра Москвы – разгрузить метро в час пик, что особенно актуально в непростой эпидемиологической ситуации. Благодаря акции в часы пик на станции Таганско-Краснопресненской линии стало входить в среднем до 16% меньше пассажиров, около 6 тысяч пассажиров изменили время поездок на менее загруженные часы", – сказал Ликсутов.

Он уточнил, что акция выравнивания тарифа до вокзала Казанского направления помогла разгрузить вагоны на фиолетовой линии до 6,9% в час пик. Так, на станцию "Полежаевская" утром заходит на 16% меньше пассажиров, на "Октябрьское поле" – до 14%, на "Выхино" – до 11%.

Акция "Время ранних" действует по будням с 07:15 и с 08:45 до 09:15 на Таганско-Краснопресненской и Некрасовских линиях метро Москвы. На проезд предоставляется скидки в 50% при оплате картой "Тройка", банковскими картами, смартфонами и с помощью системы Face Pay.

Ранее сообщалось, что по Большой кольцевой линии будут ездить только самые новые поезда "Москва-2020". После открытия всех участков БКЛ по ней запустят более 100 составов.

