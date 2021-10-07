Пассажиропоток в московском метро восстановился более чем на 80%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пассажиропоток в столичном метро активно восстанавливается. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В данный момент количество пассажиров метро восстановилось на 83% от показателей, отмеченных до пандемии.

"Несмотря на мировую тенденцию по медленному возвращению в метро, автобусы и трамваи, большинство людей в Москве доверяют городскому транспорту, потому что он безопасен", – объяснил Ликсутов.

По уровню восстановления количества поездок Московский метрополитен опережает подземки Парижа, Стамбула, Берлина и Пекина. По словам Ликсутова, показатели выше Москвы зафиксировали лишь в метро Гонконга и Шэньчжэня.

"Мэр Москвы уделяет особое внимание тому, чтобы каждая поездка была безопасна. Поэтому мы продолжаем принимать все меры по дезинфекции", – подчеркнул Ликсутов.

Наибольшую активность в плане восстановления показывают станции, расположенные вблизи бизнес-центров – "Белорусская", "Маяковская" и "Дмитровская".

Заммэра также отметил, что на некоторых станциях пассажиропоток вырос на 10–15% по сравнению с показателями до пандемии. Речь идет о станциях МЦК Деловой центр, Ботанический сад, а также станции метро "Кутузовская".

Ранее Ликсутов заявлял, что десять станций БКЛ метро улучшат транспортную доступность для 1,4 миллиона человек. Длина нового участка составит порядка 20 километров.