Британец нашел в своем 500-летнем доме секретные тоннели с артефактами

17:20
Фото: ТАСС/Nir Alon via ZUMA Wire
Житель Великобритании обнаружил в своем 500-летнем доме секретные тоннели со старинными артефактами, сообщает The Sun.
Фредди Гуддолл из Сассекса во время изучения старых фотографий своего жилья заметил снимок с библиотекой и дверью, которая при современной планировке отсутствовала. Мужчина разобрал книжный шкаф и обнаружил скрытое помещение с лестницей, откуда открывался доступ к секретному проходу. Тоннель вел в различные подземные коридоры и комнаты.
По мнению 23-летнего британца, секретные проходы использовали слуги. Мужчина считает, что рабочие таким образом делали незаметные для владельцев дома обходы.
Во время изучения старинных помещений Гуддолл нашел кирпичную стену, на которой мелом были выведены загадочные имена и даты. Рядом находился старый сейф, внутри которого хранились письма и книги 1848 года. Мужчина также нашел старые парты и школьные учебники, которые использовали в начале прошлого века.
"Я оставил комнаты в том виде, в котором они были. В каждой комнате так много истории", – отметил британец.
Ранее на Аляске нашли послание в бутылке советских времен. Американец опубликовал в соцсетях фотографии необычной находки, в том числе снимок самого письма в развернутом виде. Автор поста попросил интернет-пользователей, которые владеют русским языком, перевести текст.
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