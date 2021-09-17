Британский суд на 90 лет засекретил завещание принца Филипа

Фото: ТАСС/PA Wire/Hannah McKay

Председатель подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона сэр Эндрю Макфален засекретил на 90 лет завещание принца Филипа для защиты достоинства и репутации королевы Елизаветы II, сообщает News.ru.

"Необходимо увеличить степень защиты действительно личных аспектов жизни людей из этой небольшой группы, чтобы сохранить достоинство монарха и близких членов ее семьи", – сказал Макфален.

В Великобритании существует традиция фиксировать последнее волеизъявление членов королевской семьи. Однако в 1997 году было сделано исключение после смерти принцессы Дианы. Она оставила имущество в доверительном управлении для сыновей по достижении 25 лет.

Ранее на церемонии награждения британского телевидения The National Television Awards произошел скандал. Толпа освистала принца Гарри и Меган Маркл во время трансляции отрывка из их интервью Опре Уинфри.

