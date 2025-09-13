13 сентября, 13:15Город
На ВДНХ выступили всадники Кремлевской школы верховой езды ко Дню города
Москва отмечает свое 878-летие яркой программой на ВДНХ. Всадники Кремлевской школы верховой езды выступили в стилизованной казачьей форме, в которой предки участвовали в Параде Победы 1945 года.
Лошадям надели индивидуальные ботинки, чтобы защитить копыта на твердом покрытии. Для детей подготовили программы с героями московского транспорта, а пассажиры метро, МЦК и МЦД слышат аудиопоздравления от российских звезд.
