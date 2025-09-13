Второй день голосования за глав регионов в Москве начался в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве проходит второй день выборов глав 19 российских субъектов.

По словам председателя Общественной палаты Москвы Вадима Ковалева, второй день голосования начался в штатном режиме.

"Все избирательные участки открылись вовремя, на каждом находятся члены избирательных комиссий, общественные наблюдатели и наблюдатели от парламентских партий", – подчеркнул Ковалев в ходе утреннего брифинга в Общественном информационном центре.

Он добавил, что ни на одном из участков не были зафиксированы нарушения.

"Мы видим, что жители регионов хотят принимать участие в жизни своего родного края. Даже будучи в Москве – кто-то приехал в командировку, кто-то учится, а кто-то просто путешествует – люди находят время, чтобы проголосовать", – заметил заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Александр Асафов.

В первый день выборов высших должностных лиц в Москве проголосовали более 8 600 избирателей из регионов России. При этом больше всего участки посещали жители Брянской области, подчеркнул председатель Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Избиратели все еще могут проголосовать на участках в столице в субботу и воскресенье, 13 и 14 сентября, с 08:00 до 20:00.

Свой выбор иногородние россияне могут сделать при помощи специальных терминалов, которые предоставляют доступ к цифровым бюллетеням. Система использует технологии шифрования и хранения сведений: блокчейн, анонимайзер и иные новшества. Весь процесс голосования и его результаты анонимны и надежно защищены.