Вадим Ковалев рассказал о ходе голосования на экстерриториальных участках в столице

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Первый день голосования на экстерриториальных участках в Москве проходит в штатном режиме, рассказал председатель Общественной палаты города Вадим Ковалев.

"Жители регионов имеют возможность отдать голос за будущее родных областей и краев", – отметил председатель ОП.

Все избирательные участки открылись в столице в 08:00. Ковалев уточнил, что на каждом из них присутствуют общественные наблюдатели и наблюдатели от парламентских партий.

Выборы высших должностных лиц 19 регионов продлятся до 14 сентября. Голосование пройдет с помощью современных электронных терминалов.

Один из экстерриториальных участков, расположенный во флагманском офисе госуслуг, посетила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она приняла участие в голосовании за губернатора Камчатского края. Также депутат оценила работу офиса и ознакомилась с процессом подготовки к голосованию.