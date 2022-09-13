Две выставки экологических технологий открылись на базе Крокус Экспо в Москве

Сразу две выставки экологических технологий открыли в Москве на базе Крокус Экспо. Это EcwaExpo и WasteEcoExpo. Там представлено оборудование для промышленной водоподготовки и очистки воды с обеззараживанием.

Кроме того, большое внимание уделили обращению с отходами – от сбора мусора до его переработки и последующей очистки воздуха. Как подчеркнули организаторы, значение темы экологичной жизни сложно переоценить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.