Собянин присвоил статус промкомплекса еще двум столичным предприятиям

14:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса еще двум столичным компаниям – "Биннофарм" и "Мередиан". Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"С этим статусом можно получать налоговые льготы. К примеру, региональный налог на прибыль для промкомплексов – не 17, а 13,5%. Налог на недвижимость снижен на 50%, а земельный налог – на 80%", – сообщил мэр Москвы.
По словам Собянина, компания "Биннофарм" занимается разработкой лекарств и вакцин, среди которых – "Кипферон", "Бинноферон альфа", "Сальбутамол" и другие препараты. В 2020 году компания стала первой площадкой по производству вакцины от коронавируса "Спутник V".
Предприятие "Мередиан" занимается производством рыбы и морепродуктов, сообщил мэр. Ежегодно на производстве выпускают более 20 тысяч тонн продукции.
"Особый статус мы ввели в 2016 году. С тех пор промкомплексами стало 66 городских предприятий. Ежегодная экономия бизнеса благодаря льготам достигла 1,9 миллиарда рублей", – сообщил Собянин.
Он добавил, что сэкономленные средства предприятия направляют на модернизацию оборудования, а также закупку новых производственных линий.
В 2022 году в Москве продлили действие специальных статусов на год. Это, по словам мэра, поможет производствам сосредоточиться на развитии.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала текущего года статус промышленного комплекса также получили 3 столичных предприятия – "Твердь", "Москабельмет" и "Элкат". Он добавил, что общая численность сотрудников на перечисленных предприятиях составляет около 900 человек.
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