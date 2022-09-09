Три предприятия Москвы получили статус промкомплекса в 2022 году – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С начала текущего года статус промышленного комплекса получили три столичных предприятия. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"В этом году статус промышленного комплекса присвоили производителю готовых блюд и десертов "Твердь", кабельно-проводниковой продукции "Москабельмет", а также заводу по выпуску медной катанки и проволоки "Элкат". На этих предприятиях работают около 900 человек", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Статус промкомплекса дает организациям право на налоговые льготы, в частности снижение регионального налога на прибыль до 13,5%, двукратное уменьшение налога на имущество, а также снижение земельного налога и арендной платы. По словам Ефимова, благодаря этому перечисленные компании суммарно сэкономили на налогах свыше 40 миллионов рублей.
"Сэкономленные средства они могут направить на развитие, например на закупку или модернизацию оборудования", – добавил вице-мэр.
Отмечается, что с 2016 года соответствующий статус присвоили 66 столичным организациям, на которых трудятся порядка 77 тысяч человек. В 2021 году налоговые льготы позволили этим предприятиям сэкономить 1,9 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что с января по июль текущего года московские предприятия увеличили объем выпускаемой продукции на 6,1%. Это стало возможно благодаря поддержке города и антикризисной помощи. Наибольший рост показали предприятия пищевой промышленности – 23,3%.
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