В Москве начали продавать апартаменты без окон

В столице начали продавать апартаменты без окон. Они располагаются в подвалах и на цокольных этажах. Площадь жилья составляет от девяти квадратных метров, стоимость – от двух миллионов рублей. Рынок оптимизируется, чтобы снизить цены, считают эксперты.

Такая жилплощадь будет пользоваться спросом для сдачи в аренду, говорят они. При этом аналитики уже обозначили серьезные проблемы миниапартаментов. Застройщики перекрывают доступ к коммуникациям управляющих компаний, так как жилье после приобретения становится частной собственностью. А значит, попасть в подвал, чтобы проверить подтекающую трубу, будет проблематично. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.