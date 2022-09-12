Названы самые популярные районы для аренды жилья в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Наиболее популярным для аренды квартир в столице в период с января по сентябрь текущего года стал Пресненский район, сообщает РБК со ссылкой на компанию ЦИАН.

Востребованными оказались у арендаторов также Тверской район и Хамовники. На каждый из них пришлось по 3% от общего спроса.

Также в список популярных районов столицы для аренды жилья вошли:



поселение Сосенское;

Хорошевский район;

Раменки;

Басманный район;

Даниловский район;

Хорошево-Мневники;

Московский район.

По словам эксперта "Циан.Аналитики" Виктории Кирюхиной, многие выбирают центральные районы столицы, чтобы было недалеко добираться до работы. При этом, она уточнила, что в перечень популярных также вошли районы за МКАД с большим объемом предложений и достаточно небольшими ставками.

"В этих локациях ведется активное строительство новых ЖК, здесь большое количество новых домов, с инвестиционными квартирами, которые покупались в том числе под сдачу в аренду. В списке также районы, которые активно застраивались последние 20 лет, то есть предложение здесь также относительно новое", – пояснила эксперт.

Ранее стали известны районы Москвы и Петербурга, где легче всего снять жилье с питомцами. Так, больше всего таких квартир находится в столичном районе Северное Орехово-Борисово и петербургском районе Муниципальный округ № 72.

Сообщалось, что доля квартир с отметкой "можно с животными" в Котловке приравнивается к 59,4%, в Крылатском – 58,6%, в Косино-Ухтомском – 57%, Перове – 55,1%. При этом чаще всего жильцы с питомцами заселялись в Ясеневе, Фили-Давыдкове, Алексеевском районе и Северном Тушине.

