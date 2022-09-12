Эксперты рассказали об опасности проживания в подвальных студиях

В столице начали продавать апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах. В некоторых из них нет окон, но и стоят такие варианты по московским меркам недорого. Разбираемся, на кого рассчитана подобная недвижимость и пригодна ли она для постоянного проживания.
Подвалы и антресоли
В III квартале этого года в Москве появились в продаже апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах. Речь идет о недвижимости на первичном рынке в пяти столичных жилых комплексах. Все помещения представляют из себя студии.
В середине августа покупателям было доступно 35 апартаментов в подвалах и на цокольных этажах. Их площадь варьируется от 11,8 до 33,2 квадратного метра. Примечательно, что в некоторых апартаментах нет окон. Цена на такую недвижимость стартует от 1,43 миллиона рублей и достигает 7,99 миллиона рублей.
Аналитики подсчитали, что "подземное" жилище стоит примерно на 21–40% дешевле по сравнению с помещениями на обычных этажах в этих домах. В среднем продавцы просят 196,9 тысячи рублей за квадратный метр апартаментов в подземной части дома. Что касается антресольных этажей, то минимальная стоимость студии площадью 11 квадратных метров начинается от 3,8 миллиона рублей.
В октябре прошлого года сообщалось, что в Москве впервые начали продаваться микроапартаменты площадью до 10 квадратных метров. Речь шла о многофункциональном комплексе на востоке города.
Не для постоянного проживания?
Упавший интерес арендаторов к офисам в новостройках вынудил застройщиков позиционировать подвалы как помещения для будущего жилья. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор агентства недвижимости, член Российской гильдии риелторов (РГР) Константин Барсуков.
"За последнее время у застройщиков упали продажи арендных площадей первых этажей жилых комплексов, которые рассчитывались под офисы", – говорит он.
Этот маркетинговый ход вряд ли поможет поднять продажи, полагает риелтор. По его мнению, москвичи не станут массово покупать жилье в подвалах.
"Скорее всего, эти апартаменты будут покупать под аренду. Люди, покупающие жилье себе, все-таки найдут дополнительные деньги, чтобы улучшить жилищные условия. Допускаю покупки жилья в подвалах лишь в отдельных случаях, когда средств категорически не хватает, а жизненная ситуация вынуждает", – рассуждает Барсуков.
Он также указал на потенциальные проблемы с безопасностью подвальных помещений. "Большой вопрос, как организован доступ в помещение. Если ты спускаешься вниз, а там коридор с апартаментами по обе стороны, получается замкнутое пространство, из которого ты не можешь выбраться. В экстренном случае у тебя нет даже окна, чтобы выбежать", – подчеркнул специалист.
По его словам, снижает привлекательность помещений в подвалах в качестве жилых сложности с их будущей продажей в случае необходимости. Все дело в том, что правовой статус апартаментов в России до сих пор не урегулирован, отмечает эксперт.
В свою очередь, клинический психолог Вероника Казанцева рассказала Москве 24, что подвалы без окон непригодны для постоянного проживания. "Человеку для комфортного самочувствия необходимо, чтобы были удовлетворены базовые потребности, в частности физический комфорт. Крохотные, замкнутые помещения без окон в случае длительного проживания будут провоцировать стресс у человека, а также депрессивные состояния", – пояснила специалист.
Она отметила, что на эмоциональном состоянии жильца подвала в худшую сторону будет сказываться и нехватка солнечного света. Вместе с тем психолог добавила, что в качестве краткосрочной остановки, например в командировке или в отпуске, подвальное помещение вполне приемлемо и не навредит здоровью.