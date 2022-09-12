Эксперты рассказали об опасности проживания в подвальных студиях

В столице начали продавать апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах. В некоторых из них нет окон, но и стоят такие варианты по московским меркам недорого. Разбираемся, на кого рассчитана подобная недвижимость и пригодна ли она для постоянного проживания.



Подвалы и антресоли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В III квартале этого года в Москве появились в продаже апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах. Речь идет о недвижимости на первичном рынке в пяти столичных жилых комплексах. Все помещения представляют из себя студии.

В середине августа покупателям было доступно 35 апартаментов в подвалах и на цокольных этажах. Их площадь варьируется от 11,8 до 33,2 квадратного метра. Примечательно, что в некоторых апартаментах нет окон. Цена на такую недвижимость стартует от 1,43 миллиона рублей и достигает 7,99 миллиона рублей.

Аналитики подсчитали, что "подземное" жилище стоит примерно на 21–40% дешевле по сравнению с помещениями на обычных этажах в этих домах. В среднем продавцы просят 196,9 тысячи рублей за квадратный метр апартаментов в подземной части дома. Что касается антресольных этажей, то минимальная стоимость студии площадью 11 квадратных метров начинается от 3,8 миллиона рублей.



Антресольный этаж представляет собой второй этаж в двухэтажной конструкции, которую возвели внутри одного помещения. Проще говоря, это дополнительный уровень внутри квартиры.



В октябре прошлого года сообщалось, что в Москве впервые начали продаваться микроапартаменты площадью до 10 квадратных метров. Речь шла о многофункциональном комплексе на востоке города.



Не для постоянного проживания?

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Упавший интерес арендаторов к офисам в новостройках вынудил застройщиков позиционировать подвалы как помещения для будущего жилья. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор агентства недвижимости, член Российской гильдии риелторов (РГР) Константин Барсуков.

"За последнее время у застройщиков упали продажи арендных площадей первых этажей жилых комплексов, которые рассчитывались под офисы", – говорит он.





Константин Барсуков генеральный директор агентства недвижимости, член Российской гильдии риелторов (РГР) Раньше инвесторы охотно скупали их под аренду, потому что были уверены, что помещения однозначно снимут под магазины, бытовые услуги, финансовые организации. Однако с начала пандемии многие бизнесы закрылись, а многие пересмотрели режим работы в сторону дистанционного.

Этот маркетинговый ход вряд ли поможет поднять продажи, полагает риелтор. По его мнению, москвичи не станут массово покупать жилье в подвалах.

"Скорее всего, эти апартаменты будут покупать под аренду. Люди, покупающие жилье себе, все-таки найдут дополнительные деньги, чтобы улучшить жилищные условия. Допускаю покупки жилья в подвалах лишь в отдельных случаях, когда средств категорически не хватает, а жизненная ситуация вынуждает", – рассуждает Барсуков.

Он также указал на потенциальные проблемы с безопасностью подвальных помещений. "Большой вопрос, как организован доступ в помещение. Если ты спускаешься вниз, а там коридор с апартаментами по обе стороны, получается замкнутое пространство, из которого ты не можешь выбраться. В экстренном случае у тебя нет даже окна, чтобы выбежать", – подчеркнул специалист.

По его словам, снижает привлекательность помещений в подвалах в качестве жилых сложности с их будущей продажей в случае необходимости. Все дело в том, что правовой статус апартаментов в России до сих пор не урегулирован, отмечает эксперт.





Константин Барсуков генеральный директор агентства недвижимости, член Российской гильдии риелторов (РГР) По закону апартаменты – это нежилое помещение, но по факту они зачастую используются для жилья. Но такое жилье имеет ряд ограничений, например там нельзя прописаться.

В свою очередь, клинический психолог Вероника Казанцева рассказала Москве 24, что подвалы без окон непригодны для постоянного проживания. "Человеку для комфортного самочувствия необходимо, чтобы были удовлетворены базовые потребности, в частности физический комфорт. Крохотные, замкнутые помещения без окон в случае длительного проживания будут провоцировать стресс у человека, а также депрессивные состояния", – пояснила специалист.

Она отметила, что на эмоциональном состоянии жильца подвала в худшую сторону будет сказываться и нехватка солнечного света. Вместе с тем психолог добавила, что в качестве краткосрочной остановки, например в командировке или в отпуске, подвальное помещение вполне приемлемо и не навредит здоровью.

