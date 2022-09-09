Депутат оценила идею налоговых льгот на арендуемые студентами квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Субсидирование аренды жилья представляет собой хорошую возможность, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, инициатива должна быть направлена не на арендодателей, а именно на студентов, желающих снять квартиру.

"Думаю, предстоит существенная доработка данной инициативы. И в том числе обсуждение с профессиональным и студенческим сообществом", – отметила депутат в разговоре с RT.

Кроме того, ученикам высших образовательных учреждений необходима постоянная поддержка, считает Бессараб.

"Прежде всего это должны быть доступные и долгосрочные кредиты на образование. Хотя ежегодно бюджетные места увеличиваются в количестве, далеко не каждый из наших молодых людей может поступить на бюджетной основе", – заключила она.

Ранее в Госдуме предложили ввести налоговую льготу на арендуемые студентами квартиры. Депутат ГД Василий Власов направил главе Минфина Антону Силуанову соответствующий документ. По словам Власова, инициатива поможет иногородним студентам решить проблему с поиском жилья.