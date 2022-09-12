Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

15:41

Эксперт по недвижимости назвал три опаснейших вида квартир для покупки

обществонедвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Существует несколько опасных видов квартир, которые подразумевают более тщательную проверку всей документации, считает инвестор в недвижимость Алексей Давыдов. Он назвал жилье, полученное после приватизации, по наследству и приобретенное при помощи маткапитала, самым рискованным.

По его словам, существует опасность нарваться на тех, кто не захотел в свое время приватизировать квартиру. Подобные люди будут иметь право проживать там на постоянной основе. Аннулировать эту возможность, утверждает Давыдов, никак нельзя.

"Второй случай – когда квартира получена по наследству. Здесь опасно внезапное появление новых наследников, которые будут претендовать на квартиру. Особенно критично это в первые три года после наследства, но и в более поздние сроки также могут появиться подобные "сюрпризы", – поделился Давыдов в беседе с "Газетой.ру".

Он добавил, что третий вид – квартира, приобретенная при помощи маткапитала – может стать фактом того, что дети, которые в свое время не получили от родителей законного жилья, смогут претендовать на него после исполнения 18 лет.

"Для выявления возможных рисков в покупаемой квартире надо изучать ее правоустанавливающие документы", – подчеркнул Давыдов.

Ранее экономист рассказал россиянам, как грамотно и безопасно взять кредит в микрофинансовой организации. По его словам, следует не только внимательно читать договор самому, но и обратиться за помощью к специалистам в сфере юриспруденции или бухгалтерии.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать