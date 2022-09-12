Эксперт по недвижимости назвал три опаснейших вида квартир для покупки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Существует несколько опасных видов квартир, которые подразумевают более тщательную проверку всей документации, считает инвестор в недвижимость Алексей Давыдов. Он назвал жилье, полученное после приватизации, по наследству и приобретенное при помощи маткапитала, самым рискованным.

По его словам, существует опасность нарваться на тех, кто не захотел в свое время приватизировать квартиру. Подобные люди будут иметь право проживать там на постоянной основе. Аннулировать эту возможность, утверждает Давыдов, никак нельзя.

"Второй случай – когда квартира получена по наследству. Здесь опасно внезапное появление новых наследников, которые будут претендовать на квартиру. Особенно критично это в первые три года после наследства, но и в более поздние сроки также могут появиться подобные "сюрпризы", – поделился Давыдов в беседе с "Газетой.ру".

Он добавил, что третий вид – квартира, приобретенная при помощи маткапитала – может стать фактом того, что дети, которые в свое время не получили от родителей законного жилья, смогут претендовать на него после исполнения 18 лет.

"Для выявления возможных рисков в покупаемой квартире надо изучать ее правоустанавливающие документы", – подчеркнул Давыдов.

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