"Торги Москвы": помещения для бизнеса в ЦАО

Город выставил на продажу почти 50 помещений в центре Москвы. Аукционы по этим объектам пройдут в сентябре и октябре. Варианты есть в разных районах и под любые задачи.

Что именно предлагает город? И насколько выгодной может быть покупка недвижимости в пределах Садового кольца? Об этом – в программе "Торги Москвы".