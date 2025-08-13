13 августа, 16:15Город
В "Манеже" выстроилась очередь на выставку "Та самая Москва"
Интерес к форуму-фестивалю "Территория будущего. Москва 2030" растет с каждым днем. У "Манежа", одной из флагманских площадок, выстроилась очередь желающих посетить интерактивную выставку "Та самая Москва".
Экспозиция посвящена трем ключевым сферам экономики столицы: транспорту, градостроительству и промышленности. Знакомство с выставкой начинается уже на Манежной площади, где установлены инсталляции.
