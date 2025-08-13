В "Манеже" выстроилась очередь на выставку "Та самая Москва"

Интерес к форуму-фестивалю "Территория будущего. Москва 2030" растет с каждым днем. У "Манежа", одной из флагманских площадок, выстроилась очередь желающих посетить интерактивную выставку "Та самая Москва".

Экспозиция посвящена трем ключевым сферам экономики столицы: транспорту, градостроительству и промышленности. Знакомство с выставкой начинается уже на Манежной площади, где установлены инсталляции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.