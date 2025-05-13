В Москве отремонтируют 10 набережных

В столице в этом году планируют обновить десять набережных. Ремонт коснется в основном исторических конструкций – гранитное покрытие и стыки нуждаются в восстановлении. В список вошли Ростовская, Саввинская, Фрунзенская, Краснохолмская, Крымская и Коломенская набережные, а также участки Космодемьянской и Бережковской.

Эксперты отмечают, что обновление сделает городскую среду более комфортной и откроет жителям новые пешеходные маршруты. Обновленные набережные станут частью единой сети и свяжут между собой парки, улицы и малоизвестные районы столицы.

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